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США провели испытательный пуск межконтинентальной ракеты Minuteman III

  • 4.06.2024, 18:44
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США провели испытательный пуск межконтинентальной ракеты Minuteman III

Цель запуска ракеты — проверка боеготовности систем вооружения.

Американские военные провели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III без боевой части, говорится в сообщении на странице базы ВВС США Ванденберг в Facebook.

Это один из двух испытательных пусков, запланированных на эту неделю. Их цель — проверка надежности, эффективности и боеготовности систем вооружения, говорится в сообщении. Второй пуск запланирован на 6 июня.

Власти США заявляли, что направили предварительное уведомление о запуске в соответствии с Гаагским кодексом поведения по предотвращению распространения баллистических ракет (действует с 2002 года) и заблаговременно сообщили о пусках России в соответствии с двусторонними договоренностями.

США проводят испытательные пуски Minuteman III несколько раз в год. В апреле 2023 года в сообщении о запуске американское командование назвало его целью демонстрацию того, что «силы ядерного сдерживания Соединенных Штатов являются безопасными, надежными и эффективными для отражения угроз XXI века и успокоения наших союзников».

Последний запуск ракеты состоялся 1 ноября 2023 года. Тогда Minuteman III взорвали над Тихим океаном из-за неустановленной «аномалии». В ВВС США отметили, что «аномалия» — это любое неожиданное событие во время теста.

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