Чехия откажется от российской нефти в 2025 году 1 4.06.2024, 19:38

Это станет возможным благодаря модернизации Трансальпийского трубопровода.

Чехия перестанет зависеть от российской нефти до конца первой половины 2025 года. Об этом во вторник, 4 июня, заявил премьер-министр страны Петр Фиала в ходе визита в государственную нефтяную компанию Mero.

Отказ от российской нефти станет возможным благодаря расширению Трансальпийского трубопровода (TAL), маршрут которого проходит от Италии и до юга Германии, где TAL соединяется с трубопроводом IKL, ведущим в Чехию.

После завершения модернизации TAL объем нефти, поступающей в Чехию, удвоится и составит восемь миллионов тонн, заявил Фиала. «Работы по расширению трубопровода TAL уже начались. Мы ожидаем, что он начнет работать не позднее первой половины 2025 года», - заявил чешский премьер.