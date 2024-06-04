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Чехия откажется от российской нефти в 2025 году

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  • 4.06.2024, 19:38
Чехия откажется от российской нефти в 2025 году

Это станет возможным благодаря модернизации Трансальпийского трубопровода.

Чехия перестанет зависеть от российской нефти до конца первой половины 2025 года. Об этом во вторник, 4 июня, заявил премьер-министр страны Петр Фиала в ходе визита в государственную нефтяную компанию Mero.

Отказ от российской нефти станет возможным благодаря расширению Трансальпийского трубопровода (TAL), маршрут которого проходит от Италии и до юга Германии, где TAL соединяется с трубопроводом IKL, ведущим в Чехию.

После завершения модернизации TAL объем нефти, поступающей в Чехию, удвоится и составит восемь миллионов тонн, заявил Фиала. «Работы по расширению трубопровода TAL уже начались. Мы ожидаем, что он начнет работать не позднее первой половины 2025 года», - заявил чешский премьер.

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