Литва анонсировала «крупнейшие в истории» учения НАТО в Балтийском море 2 4.06.2024, 22:06

В Клайпедский порт прибыло более 30 военных кораблей.

Минобороны Литвы 4 июня сообщило, что началась подготовка к масштабным учениям в Балтийском море BALTOPS 24.

«В Клайпедском порту собираются участники учений BALTOPS 24 — более 30 военных кораблей союзников по НАТО, экипажи которых насчитывают более 4 тысяч моряков, морской пехоты, морской авиации и других специалистов военного флота», - говорится в сообщении.

Отмечается, что это будут самые большие учения, которые еще ни разу не проводились в Балтийском море.

В учениях примут участие около 9 тысяч солдат и другого личного состава, более 50 кораблей и более 80 самолетов из 20 стран НАТО. Впервые, хотя страна участвует в учениях с 1990 года, Швеция участвует в учениях как член НАТО.

Учения организовывает командование ВМС США в Европе и Африке и 6-й флот США, управление учениями будет обеспечивать штаб военно-морских ударных сил и сил поддержки НАТО (STRIKFORNATO).

«Основная цель учений — дать союзникам возможность отработать меры реагирования на кризисные ситуации и обеспечить свободу судоходства и безопасность в Балтийском регионе», - говорится в сообщении.

По данным минобороны Литвы, 4-7 июня пройдет морская координационная конференция учений BALTOPS 24, организованная военно-морскими силами Литвы. В фазе активных действий на Балтийском море, с 7 по 20 июня, будут отработаны высадка морского десанта, огневая поддержка, противолодочная борьба, противовоздушная оборона, поиск и обеззараживание мин, действия надводных и подводных беспилотников и ряд других операций.