Путин назначил Шойгу координатором работы по развитию ОПК 2 4.06.2024, 22:17

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После увольнения с поста министра обороны РФ Шойгу не вошел в обновленное правительство.

Секретарь российского Совбеза, бывший министр обороны РФ Сергей Шойгу назначен координатором работы по развитию оборонно-промышленного комплекса. Диктатор РФ Владимир Путин потребовал определиться с объемами наиболее востребованных видов вооружений.

«Вопросы такие разноплановые — нужно учесть и рентабельность производства, нужно обеспечить поступление в Минобороны соответствующей техники — здесь нужен такой независимый координатор всей этой работы. Этим координатором будет секретарь Совета безопасности», — сказал правитель РФ.

Шойгу не вошел в обновленное правительство. Путин назначил его секретарем Совбеза и одновременно своим замом в комиссии по ВПК. Министром обороны РФ стал бывший первый вице-премьер Андрей Белоусов, курировавший экономический блок.