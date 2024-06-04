закрыть
4 июня 2024, вторник, 23:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Путин назначил Шойгу координатором работы по развитию ОПК

2
  • 4.06.2024, 22:17
  • 2,372
Путин назначил Шойгу координатором работы по развитию ОПК

После увольнения с поста министра обороны РФ Шойгу не вошел в обновленное правительство.

Секретарь российского Совбеза, бывший министр обороны РФ Сергей Шойгу назначен координатором работы по развитию оборонно-промышленного комплекса. Диктатор РФ Владимир Путин потребовал определиться с объемами наиболее востребованных видов вооружений.

«Вопросы такие разноплановые — нужно учесть и рентабельность производства, нужно обеспечить поступление в Минобороны соответствующей техники — здесь нужен такой независимый координатор всей этой работы. Этим координатором будет секретарь Совета безопасности», — сказал правитель РФ.

Шойгу не вошел в обновленное правительство. Путин назначил его секретарем Совбеза и одновременно своим замом в комиссии по ВПК. Министром обороны РФ стал бывший первый вице-премьер Андрей Белоусов, курировавший экономический блок.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Беларусь и новая Атлантическая хартия
Беларусь и новая Атлантическая хартия Олег Белоколос
Путин пошел в белорусскую школу
Путин пошел в белорусскую школу Ирина Халип
Доживет ли Российская Федерация до 2028 года?
Доживет ли Российская Федерация до 2028 года? Дмитрий Чернышев
Тайное укрытие с выходом в ад
Тайное укрытие с выходом в ад Владимир Халип