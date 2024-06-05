«Забирай свой трактор и уходи» Кирилл Иванов, «Салідарнасць»

5.06.2024, 8:46

Что пишут в Монголии о визите Лукашенко.

Эксперты советуют Лукашенко чаще ездить по миру, чтобы лучше понимать, что происходит в странах, о которых у него сохранилось представление на уровне 70-80-х лет прошлого столетия.

Случилось это после того, как во время визита в Монголию гость из Беларуси пожаловался на местных журналистов. Мол, прочитал о себе всякое необъективное в обзоре публикаций.

Сложно сказать, что именно легло ему на стол, но судя по некоторым статьям, отдельные монгольские издания и журналисты знают о сегодняшней Беларуси не больше, чем Лукашенко о современной Монголии.

Например, правительственное информагентство МОНЦАМЭ в статье «Кремниевая долина Европы или колыбель талантливых ученых» сообщает своим читателям, что в Монголии люди хорошо знают Беларусь благодаря тракторам «Беларус», самосвалам «БелАЗ» и синим сочлененным автобусам.

В целом, после прочтения создается впечатление, что статью написали до событий 2020 года:

— Сегодня Республика Беларусь — государство с развитой экономикой, промышленностью и образованием.

Или вот еще:

— Беларусь — настоящий рай для программистов. В этой стране, известной как «Кремниевая долина» Восточной Европы, развитие информационных технологий находится на высоком уровне с момента создания Парка высоких технологий 20 лет назад.

А это звучит и вовсе как издевательство:

— Этот парк был создан для того, чтобы остановить явление «утечки мозгов» или массовой миграции квалифицированной рабочей силы из страны.

В статье упоминается нобелевская лауреатка Светлана Алексиевич, но ни слова не говорится о том, как и почему она вынуждена была покинуть родную страну. Как и сотни тысяч ее сограждан.

Вряд ли у Лукашенко могут быть претензии и к другим официальным источникам. На странице президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха в Instagram гостя заметно подмолодили, репостнули (и не раз) приближенный к Лукашенко «Пул первого».

Исключение — редкие комментарии на странице канцелярии президента Монголии в Facebook, где некоторые из подписчиков удивляются: «Вы подписываете контракт с диктатором и убийцей?»

Не выделяются особой резкостью и публикации информационного портала iKon.mn. Хоть определенная ирония в заголовках читается — «У правителя Беларуси две лошади, а у президента Монголии два трактора».

Чего не скажешь о комментариях читателей к ним. Вот лишь несколько примеров, исключая нецензурные:

«Смешно смотреть, как последний диктатор Европы Лукашенко оскорбляет нас».

«А теперь возьми свой трактор и уйди куда-нибудь, и не возвращайся».

«Уходи».

Отметим, что немало комментаторов оставляли достаточно комплиментарные отзывы в адрес делегации из Беларуси.

А вот наглядная иллюстрация настроений среди граждан Монголии под статьей о нападках Лукашенко на местную прессу — читателей попросили поделится своей реакцией на новость:

Под этой публикацией комментаторы не жалеют ни слов, ни эмоций:

«Кучка идиотов, которые продали своих соседей, чтобы остаться у власти. Если бы эта территория не использовалась для войны, Россия не смогла бы начать агрессивную войну. Тысячи мирных жителей и детей не погибли бы».

«Кто ты такой? Кто дал тебе право критиковать свободную прессу демократической Монголии?»

«Убирайся обратно в свою болото! По тебе Гаага плачет!»

Среди критиков визита Лукашенко в Улан-Батор встречаются и те, кто достаточно неплохо разбирается в происходящем в Беларуси.

Они знают как о давних грехах правящего режима — похищении и убийстве политических оппонентов, так и о событиях последних лет — посадке самолета в Минске, разгроме и изгнании из страны тысяч противников властей, уничтожении свободы слова.

В публикациях о немногочисленной, но нашумевшей акции протеста против визита Лукашенко, монгольские новостные порталы дают слово как гостю из Беларуси, так и проукраинским активистам, вышедшим на площадь в Улан-Баторе.

Кирилл Иванов, «Салідарнасць»