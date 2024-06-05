«Забирай свой трактор и уходи»
- Кирилл Иванов, «Салідарнасць»
- 5.06.2024, 8:46
Что пишут в Монголии о визите Лукашенко.
Эксперты советуют Лукашенко чаще ездить по миру, чтобы лучше понимать, что происходит в странах, о которых у него сохранилось представление на уровне 70-80-х лет прошлого столетия.
Случилось это после того, как во время визита в Монголию гость из Беларуси пожаловался на местных журналистов. Мол, прочитал о себе всякое необъективное в обзоре публикаций.
Сложно сказать, что именно легло ему на стол, но судя по некоторым статьям, отдельные монгольские издания и журналисты знают о сегодняшней Беларуси не больше, чем Лукашенко о современной Монголии.
Например, правительственное информагентство МОНЦАМЭ в статье «Кремниевая долина Европы или колыбель талантливых ученых» сообщает своим читателям, что в Монголии люди хорошо знают Беларусь благодаря тракторам «Беларус», самосвалам «БелАЗ» и синим сочлененным автобусам.
В целом, после прочтения создается впечатление, что статью написали до событий 2020 года:
— Сегодня Республика Беларусь — государство с развитой экономикой, промышленностью и образованием.
Или вот еще:
— Беларусь — настоящий рай для программистов. В этой стране, известной как «Кремниевая долина» Восточной Европы, развитие информационных технологий находится на высоком уровне с момента создания Парка высоких технологий 20 лет назад.
А это звучит и вовсе как издевательство:
— Этот парк был создан для того, чтобы остановить явление «утечки мозгов» или массовой миграции квалифицированной рабочей силы из страны.
В статье упоминается нобелевская лауреатка Светлана Алексиевич, но ни слова не говорится о том, как и почему она вынуждена была покинуть родную страну. Как и сотни тысяч ее сограждан.
Вряд ли у Лукашенко могут быть претензии и к другим официальным источникам. На странице президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха в Instagram гостя заметно подмолодили, репостнули (и не раз) приближенный к Лукашенко «Пул первого».
Исключение — редкие комментарии на странице канцелярии президента Монголии в Facebook, где некоторые из подписчиков удивляются: «Вы подписываете контракт с диктатором и убийцей?»
Не выделяются особой резкостью и публикации информационного портала iKon.mn. Хоть определенная ирония в заголовках читается — «У правителя Беларуси две лошади, а у президента Монголии два трактора».
Чего не скажешь о комментариях читателей к ним. Вот лишь несколько примеров, исключая нецензурные:
«Смешно смотреть, как последний диктатор Европы Лукашенко оскорбляет нас».
«А теперь возьми свой трактор и уйди куда-нибудь, и не возвращайся».
«Уходи».
Отметим, что немало комментаторов оставляли достаточно комплиментарные отзывы в адрес делегации из Беларуси.
А вот наглядная иллюстрация настроений среди граждан Монголии под статьей о нападках Лукашенко на местную прессу — читателей попросили поделится своей реакцией на новость:
Под этой публикацией комментаторы не жалеют ни слов, ни эмоций:
«Кучка идиотов, которые продали своих соседей, чтобы остаться у власти. Если бы эта территория не использовалась для войны, Россия не смогла бы начать агрессивную войну. Тысячи мирных жителей и детей не погибли бы».
«Кто ты такой? Кто дал тебе право критиковать свободную прессу демократической Монголии?»
«Убирайся обратно в свою болото! По тебе Гаага плачет!»
Среди критиков визита Лукашенко в Улан-Батор встречаются и те, кто достаточно неплохо разбирается в происходящем в Беларуси.
Они знают как о давних грехах правящего режима — похищении и убийстве политических оппонентов, так и о событиях последних лет — посадке самолета в Минске, разгроме и изгнании из страны тысяч противников властей, уничтожении свободы слова.
В публикациях о немногочисленной, но нашумевшей акции протеста против визита Лукашенко, монгольские новостные порталы дают слово как гостю из Беларуси, так и проукраинским активистам, вышедшим на площадь в Улан-Баторе.
Кирилл Иванов, «Салідарнасць»