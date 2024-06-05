Американские эксперты назвали марки авто, владельцы которых чаще всего превышают скорость 1 5.06.2024, 9:39

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Согласно последнему исследованию Insurify, водители некоторых моделей автомобилей в США чаще получают штрафы за превышение скорости.

Лидером этого списка стал спортивный автомобиль Subaru BRZ, водители которого нарушают скоростной режим на 113% чаще, чем остальные.

Согласно данным Insurify, 17,7% водителей Subaru BRZ имели хотя бы один штраф за превышение скорости в 2024 году, что значительно выше среднего показателя в 8,3%. Примечательно, что почти четверть из этих водителей имели более одного такого нарушения, что существенно влияет на стоимость их страховых полисов. Водители BRZ ежегодно платят около 3540 долларов за страховку, в то время как водители без штрафов — 3180 долларов.

Национальная администрация безопасности дорожного движения (NHTSA) сообщает, что в 2022 году ежедневно погибало 33 человека в авариях, связанных с превышением скорости. Этот факт подчеркивает важность соблюдения скоростного режима.

Спортивные автомобили привлекают водителей своей мощностью и возможностями ускорения, что объясняет их высокие показатели штрафов. Помимо BRZ, в список вошли такие модели, как Scion FR-S (8-е место), VW GTI (3-е место) и Nissan 350Z (5-е место).

Интересно, что Scion FR-S и Hyundai Genesis Coupe также вошли в этот список, хотя обе модели больше не производятся. Genesis Coupe с 348 лошадиными силами занимает второе место: 21,9% его водителей получили хотя бы один штраф за превышение скорости.

Список также включает и неожиданные модели, такие как Chevy Cruze Limited и Scion tC. Эти практичные и экономичные автомобили также показали высокие уровни нарушений. Например, 14,5% водителей Toyota Yaris iA и Chevy Malibu (10-е место) получили штрафы за превышение скорости.

Исследование Insurify подчеркивает, что водители с одним или несколькими штрафами за превышение скорости платят за полную страховку в среднем на 16% больше, чем водители с чистой историей. Это увеличение сохраняется в течение трех-пяти лет после получения штрафа.

Список автомобилей, водители которых чаще всего получают штрафы за превышение скорости в 2024 году:

1 Subaru BRZ — 23,9% водителей с хотя бы одним штрафом

2 Hyundai Genesis Coupe — 21,9%

3 Volkswagen GTI — 18,8%

4 Chevy Cruze Limited — 17,9%

5 Nissan 350Z — 17,6%

6 Subaru WRX — 16,9%

7 Scion tC — 15,8%

8 Scion FR-S — 15,2%

9 Chevy Malibu — 14,5%

10 Toyota Yaris iA — 14,5%

Эти данные отражают тенденции в поведении водителей и подчеркивают важность соблюдения правил дорожного движения для снижения рисков и затрат на страхование.