ВСУ разбили группировку РФ возле Урожайного в Донецкой области 5.06.2024, 10:28

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Оккупанты потеряли технику в 4-5 км от украинских позиций.

В Донецкой области в районе Урожайного продолжаются бои. Обстановка там напряженная для Сил обороны, но они смогли отбить вражеский штурм. Об этом в своем телеграм-канале «Офицер+» сообщил лейтенант ВСУ с позывным «Алекс».

«Направление Урожайного и Старомайорского стало одним из самых горячих за последний месяц. Вчера противник также пытался штурмовать наши позиции в Урожайном, однако группировка была разбита за 4-5 км до передка, противник потерял 2 танчика и БМП, личный состав противника героически дал по педалям», — проинформировал украинский защитник.

Он отметил, что несмотря на отбитую атаку обстановка на этом участке фронта все равно тяжелая.

В вечерней сводке Генштаба ВСУ 4 июня сообщалось, что на Времовском направлении произошло шесть вражеских атак в районе Константиновки, Золотой Нивы, Урожайного и Старомайского. Силы обороны отбили все штурмовые действия и контролируют ситуацию.