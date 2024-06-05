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Названы 10 смартфонов, которыми пользователи Android довольны больше всего

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  • 5.06.2024, 11:38
Названы 10 смартфонов, которыми пользователи Android довольны больше всего

Лидер рейтинга заметно выделяется на фоне остальных.

Популярный бенчмарк AnTuTu поделился свежим рейтингом лучших Android-смартфонов по версии пользователей. Он не привязан к производительности и ценовой категории – эти устройства отбирались на основе рецензий реальных пользователей.

Первое место в списке занял Vivo X Fold3 Pro – его работой, согласно источнику, довольны 95,96% пользователей. Он интересен тем, что является самым тонким складным гаджетом, да еще и с рекордно большим аккумулятором 5700 мАч и процессором Snapdragon 8 Gen 3. Фактически, он обходит Galaxy Z Fold 5 почти по всем параметрам.

Второе место в пользовательском рейтинге занимает Galaxy S23 Ultra с 95,3% позитивных отзывов. Ему на смену уже успел выйти S24 Ultra, но телефон все еще остается в фаворите благодаря актуальной начинке. Третьим стал iQOO 12 Pro, топовый флагман из Китая, у которого сложно найти какие-то минусы.

Другие смартфоны, попавшие в рейтинг:

- Honor X50 GT (95%);

- Samsung Galaxy S24+ (94,78%);

- Honor Magic 6 Pro (94,29%);

- Oppo Find X7 Ultra (93,93%);

- Samsung Galaxy S24 Ultra (93,87%);

- Samsung Galaxy S23 (93,56%);

- Realme GT Neo 6 SE (91,72%).

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