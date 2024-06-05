Bild: РФ потеряла С-300 и центр управления из-за новой тактики ВСУ 5.06.2024, 13:18

Произошли радикальные изменения.

ВСУ начали активно использовать западное оружие для ударов по военным объектам РФ в Белгородской и Курской областях. Удары начались с 31 мая и в течение менее недели изменили ход событий на российско-украинской войне. Анализ последних событий на фронте в Украине на портале Bild описал военный обозреватель Юлиан Репке (Julian Röpcke).

Репке привел несколько примеров ударов Сил обороны РСЗО HIMARS по российской территории, состоявшиеся после соответствующего разрешения западных партнеров. Например, удалось попасть по установкам С-300 возле поселка Майское (20 км от границы) и по центру управления в Шебекино (6 км) в Белгородской области, по колонне российских грузовиков в Курской области. По его словам, ВСУ начали действовать по-новому, начиная с 31 мая. Теперь украинские дроны заняты тем, чтобы выслеживают «ценные цели» на территории РФ, а затем западное оружие наносит по ним меткие удары. Линия ударов с недавних пор перенесена в Белгородскую и Курскую области РФ, отметил обозреватель.

«Взрывной поворот событий в российско-украинской войне. С момента разрешения США в прошлую пятницу использовать западное оружие против целей на территории России Киев радикально изменил свою тактику войны», — написал Репке.

На портале привели фотографию с последствиями удара по С-300. В кадре — три пусковые установки. Одна из них, по центру, — полностью уничтожена. Вторая (слева) — несколько дымит. Полностью целая — та, что справа. Обозреватель также вспоминает, что российские военные показывали обломки западных снарядов М30 в Майском.

Также обозреватель отметил, что российские силы ПВО не способны одолеть американские ракеты РСЗО, произведенные в США в 90-х годах прошлого века.