Forbes: Украинские Bradley бьют россиян, и сильно 5.06.2024, 14:33

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Преимущество украинской бронетехники над российской становится все значительнее.

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла уже более 15 тысяч бронемашин различных типов, в том числе и боевых машин пехоты. В результате агрессор вынужден использовать на передовой все менее пригодную для боевых действий технику, которую ВСУ уничтожают еще быстрее, пишет Forbes.

Отмечается, что украинская армия теряет в несколько раз меньше техники, чем российская. К тому же ВСУ постоянно получают новую технику от западных партнеров. Это приводит к закономерному результату: украинцы имеют на поле боя лучшую технику, а россияне - худшую.

«Когда украинская и российская техника встречаются, россиян бьют - и очень», - пишет Forbes.

Издание ссылается на опубликованные в сети видео, которые наглядно иллюстрируют дисбаланс в бронетехнике двух армий. На них хорошо видно, как украинские БМП M-2 Bradley американского производства легко уничтожают вражеские МТ-ЛБ - легкобронированные тягачи, которые россияне используют в несвойственной для них роли бронетранспортеров.

«Это нечестный конкурс. 13-тонный MT-LB был разработан как транспортное средство поддержки. Он никогда не был предназначен для доставки войск непосредственно в бой. Но после потери тысяч более тяжелых БМП россиянам ничего не оставалось, как отправить гусеничные тягачи на передовую службу в качестве БТР», - отмечает издание.

Напротив, 34-тонный М-2 Bradley был разработан именно для прямого боя. Он имеет точную и скорострельную 25-миллиметровую автоматическую пушку и эффективную броню, защищающую экипаж и десант.

Forbes анализирует еще несколько подобных роликов, где украинские Bradley уничтожают вражеские МТ-ЛБ и колесные бронетранспортеры БТР-82. Издание приходит к выводу, что в условиях российско-украинской войны даже уже достаточно старые версии Bradley дают ВСУ ощутимое преимущество на отдельных участках фронта.

«Нет причин, почему американцы не могут прислать гораздо больше М-2. Армия США больше не использует ту модель Bradley, которую использует Украина, и их должно быть около тысячи на разветвленных складах армии, включая один в Калифорнии, который сейчас содержит около 500 машин», - резюмирует Forbes.