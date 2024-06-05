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«Макрон готовит революционное заявление»

  • 5.06.2024, 16:34
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«Макрон готовит революционное заявление»
Эмануэль Макрон

Что будут делать войска Франции в Украине.

Французский президент Эмануэль Макрон во время встречи в Нормандии может объявить о направлении своих солдат в Украину. Они станут инструкторами для украинских военных. Кроме этого Франция направит ВСУ новый пакет военной помощи.

Об этом рассказал директор украинского Института мировой политики Евгений Магда в эфире Апостроф TV.

«Макрон стремится быть европейским политическим лидером и использовать это в будущей политической карьере. Поэтому на встрече в Нормандии он, вероятно, объявит о направлении инструкторов и новой партии военной помощи», - сказал Магда.

В то же время директор Института мировой политики прокомментировал перспективы принятия решений на саммите мира. По его словам, конкретики ожидать не стоит, потому что достичь договоренностей всем участникам саммита в Швейцарии будет непросто.

«Россияне добиваются того, чтобы был снижен уровень представительства на этом саммите. К тому же, за два дня более сотни участников будет трудно достичь согласия по каким-то вопросам. Этот саммит - первый шаг для достижения мира на условиях территориальной целостности», - добавил Магда.

Он также отметил, что на результативность саммита будет влиять и поведение России. Ведь, если участники и найдут точку соприкосновения, то вряд ли Россия будет выполнять договоренности.

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