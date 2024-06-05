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Новая атака на Крымский мост: в ВСУ ответили, удобный ли момент для ударов

  • 5.06.2024, 17:41
  • 1,282
Новая атака на Крымский мост: в ВСУ ответили, удобный ли момент для ударов

У россиян серьезные проблемы с логистикой.

У России нет альтернативы Крымскому мосту, от его функционирования зависит военная логистика армии РФ, заявил начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга Украины Дмитрий Плетенчук в эфире «Радио Свобода». Военный ответил на вопрос о том, удобен ли момент для ударов по мосту.

«Помните, у них там когда-то в инфопространстве был проект подземного тоннеля из России в Крым. Я думаю, как раз подходящий момент начать его строить, потому что других более-менее безопасных способов добраться до Крыма, видимо, у них не останется», - сказал он.

Как отметил Плетенчук, после успешных ударов ВСУ фактически закрыты для россиян морская и паромная логистики, а железная дорога вдоль северного побережья Азовского моря на оккупированной южной части Украины - недостроена.

На вопрос о том, удобен ли момент для ударов по мосту, Плетенчук ответил, что это «знает ограниченный круг людей», и добавил, что «подобные сооружения достаточно сложны, чтобы их поразить».

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