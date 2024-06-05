Лаврова наградили орденом Жеребца 6 5.06.2024, 18:49

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Главу МИД РФ потроллил президент Буркина-Фасо.

Президент переходного периода Буркина-Фасо Ибрагим Траоре вручил главе российского МИДа Сергею Лаврову орден Жеребца. Об этом сообщило Министерство иностранных дел России в телеграм-канале.

Награда имеет пять степеней: кавалера, офицера, командора, великого офицера и Кавалера Большого Креста. Низшей является степень кавалера.

Орден представляет собой звезду с зеленой каймой, в центре на аверсе размещен красный круг. Внутри круга выгравирована надпись «Орден Жеребца», выше размещен рисунок головы лошади. В центре каждого из лучей звезды изображены цветы хлопка. Звезда обрамлена круговым орнаментом, сделанным по подобию колосьев проса.

Реверс звезды представляет собой металлическую поверхность. В центральной части ордена размещен герб Буркина-Фасо. Выше выгравированы название страны и ее девиз — «Единство, Прогресс, Справедливость».

Орден носится на красно-зеленой ленте (красная горизонтальная полоса — выше, зеленая горизонтальная — ниже).