Сразу 18 боевых кораблей РФ спешно покинули Новороссийск 7.06.2024, 8:11

1,788

В чем причина?

Кремль внезапно вывел практически весь остаток Черноморского флота из Новороссийска в Черное море. Не исключено, что все корабли взяли курс на оккупированный Крым.

Спутниковые снимки от 5 июня показали, что МО РФ вывело в Черное море 11 своих кораблей.

Аналитики из Института изучения войны решили проанализировать путь движения вражеских кораблей и то, с какой целью их вывели из Новороссийска.

Всего в море вышло два патрульных корабля, две подлодки, три тральщика и несколько десантных кораблей. Аналитики не берутся говорить о том, все ли корабли покинули порт Новороссийск, но сходятся в мнении, что все.

Спутниковые фото от 6 июня показали, что около 10 кораблей находится в непосредственной близости от Новороссийска, в 2,5 км от входа в порт. При этом только около 8 кораблей движется в сторону Черного моря.

Некоторые аналитики не сомневаются, что корабли держат курс на Крым. На деле выходит, что из порта Новороссийск вышло сразу 18 кораблей.

В Минобороны Британии предполагают, что российская армия столкнулась с трудностями в логистике через Керченский пролив после того, как 29 мая ВСУ нанесли серию ударов по паромным переправам, поэтому эти корабли МО РФ решило использовать в качестве логистики: для переброски как десанта, так и военной техники.

Внезапный вывод военно-морских средств из порта также может указывать на то, что российские власти обеспокоены украинскими ударами по порту.