Ford и Tesla рассказали, сколько их клиенты проехали на автопилоте 7.06.2024, 12:33

Померились цифрами.

Ford и Tesla озвучили, какое расстояние владельцы их авто преодолели, используя системы помощи водителю BlueCruise и Full Self-Driving, пишет nv.ua.

Генеральный директор Ford Джим Фарли объявил о недавней вехе: 320 миллионов километров (200 миллионов миль) проехали клиенты с помощью системы помощи водителю BlueCruise.

«Мы только что достигли замечательного рубежа — владельцы автомобилей Ford и Lincoln уже проехали 200 миллионов миль, используя BlueCruise! Это больше, чем расстояние от Земли до Солнца в обе стороны. Продолжайте делиться своими историями о BlueCruise, особенно с началом сезона летних путешествий!», — написал он в Threads.

Между тем Tesla заявила, отчитываясь о первом квартале этого года, что ее клиенты, использующие Full Self-Driving, проехали более 2 миллиардов километров (1,3 миллиарда миль). Этого достаточно для путешествия на Сатурн. Издание Teslarati отмечало, что увеличить общий пробег Tesla FSD до более 1 миллиарда помог запуск системы FSD (Supervised) V12.