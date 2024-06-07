В ГУР раскрыли особенности последних атак по Черноморскому флоту РФ 1 7.06.2024, 12:57

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Корабли «Тунец» или «Сатурн» — особенные цели.

Особенностью последних операций по уничтожению кораблей Черноморского флота РФ является то, что враг начал прятать большие суда и носители «Калибров», заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

«Однако охота не должна останавливаться. Итак, охотимся на меньшие цели. Корабли «Тунец» или «Сатурн» - это, казалось бы, меньшие цели. Однако, они от того не менее важны, враг использует их и в военных целях и для патрулирования, перевозки БК, личного состава, транспортировки других судов. Эти операции сопровождаются тем, что сначала надо прорвать линию обороны, морские фортификации и пройти через защиту, которую строит враг. Мы видели во время предыдущей операции, когда «Магура» уничтожала «Тунцы», 32 боевых вылета, применение артиллерии против наших морских дронов. Однако ничего не помогает. Грамотное планирование, усовершенствование технических конструкций и видим результат», - сказал Юсов в эфире телемарафона.

Он также прокомментировал угрозы Путина о том, что они готовы передавать собственное оружие третьим странам, чтобы те могли наносить удары по союзникам Украины на Западе. По словам Юсова, сейчас государство-террорист начало говорить публично о том, что давно обсуждается в кабинетах Кремля.

«А на самом деле они уже даже это делали. Поскольку ряд ударов и террористических актов в разных уголках мира уже осуществлялся именно с использованием российского оружия и поддержкой Кремля. Поэтому здесь речь может идти только о легализации этой практики. Когда Путин говорит, что будет передавать российское оружие, возникает вопрос, кому? С какими режимами и группировками в мире сотрудничает современный Кремль. На самом деле в большинстве случаев речь идет о непризнанных структурах, террористических организациях или каких-то режимах, которые пришли в результате военных процессов, в частности, в развивающихся странах», - пояснил Юсов.