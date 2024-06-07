Беспилотники атаковали российский энергомост в Крым 7.06.2024, 13:59

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Возник пожар на станции, которая питает оккупированный полуостров.

В ночь на пятницу, 7 июня, пять беспилотников атаковали электроподстанцию в Темрюкском районе Краснодарского края, которая входит в состав так называемого «энергомоста на Крым».

Об этом сообщает российский Telegram-канал Astra.

Отмечается, станция расположена в хуторе Белый. В результате атаки был поврежден трансформатор и возник небольшой пожар.

Россияне заявляют, что обошлось без пострадавших.

В Минобороны РФ в свою очередь заявили о «перехвате и уничтожении» шести БПЛА над Краснодарским краем.

Это не первая атака БПЛА на подстанцию в Темрюкском районе. 30 мая россияне сообщали, что на территории объекта упал один беспилотник. Тогда подстанция получила повреждения, но продолжила свою работу.