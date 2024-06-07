СМИ: В Беларуси формируется новая военная бригада 1 7.06.2024, 14:44

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Вооруженная «Искандерами».

На территории воинской части в Осиповичах Могилевской области строятся два новых ангара. По размерам и внешнему виду они похожи на укрытия для «Искандеров», построенные здесь год назад, сообщает «Радыё Свабода».

По информации ресурса, там идет реконструкция заброшенной казармы и административного здания. Авторы ресурса получили спутниковые снимки этих ангаров и поговорили с экспертами.

В артиллерийской воинской части № 12147 дислоцируется, в том числе, 465-я ракетная бригада. Как минимум один из ее дивизионов имеет на вооружении оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М», способный нести ядерное оружие. Всего в Беларуси может быть два таких дивизиона, говорится в материале.

«На спутниковом снимке сервиса Planet Labs, полученном 19 мая 2024 года, видно, что строительство затронуло значительную часть воинской части, где находятся «Искандеры». Идет, в частности, реконструкция двух заброшенных зданий. Предположительно, это казарма и столовая или штаб, поскольку внешне они очень похожи на те, что уже существуют на территории части. В правой части снимков видим, что строятся два ангара, которые по размерам и внешнему виду абсолютно совпадают с тем ангаром, который построили для хранения «Искандеров» год назад. Его строительство длилось с осени 2022 года по апрель 2023 года. Рядом с новыми ангарами видны очертания еще двух крупных фундаментов непонятного пока назначения», — пишут авторы.

По расчетам журналистов, в каждом из этих ангаров могут разместиться 12 боевых машин.

«Это как раз размеры штатного дивизиона «Искандеров» в российской армии. В его входит до 6 различных типов машин: командно-штабная машина, машина жизнеобеспечения, самоходная пусковая установка с ракетами, транспортно-заряжающая машина, подвижный пункт подготовки информации и машина регламента и техобслуживания», — отмечается в материале.

По информации, озвученной Лукашенко в феврале 2024 года, в Беларуси уже находятся два дивизиона, то есть около 24 таких боевых машин, 8 из которых несут ракеты.