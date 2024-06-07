В Беларуси банкротится компания, проигравшая суд производителю «Спутника V» 7.06.2024, 17:26

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Речь идет о «Нативита».

В Экономическом суде Витебской области рассматривается заявление о банкротстве фармпредприятия «Нативита». Информация об этом появилась в Едином государственном реестре сведений о банкротстве.

Научно-производственный комплекс «Нативита» расположен в Бешенковичах. В конце прошлого года его выставили на аукцион, но торги не состоялись из-за отсутствия участников. Лот рассчитывали продать за 26 млн рублей.

В конце 2022 года предприятие проиграло суд производителю вакцины от коронавируса «Спутник V». В итоге его обязали выплатить российской фармацевтической компании «Биокад» $2 млн.

Компания «Нативита» создана в 2012 году литовскими, индийскими и словацкими инвесторами при участии белорусского бизнесмена Алексея Сычева. Она была включена в список активов, которые их иностранные собственники не имеют права продавать без разрешения правительства.