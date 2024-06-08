Конгресс США опубликовал проект обновленного Акта о демократии в Беларуси 2 8.06.2024, 8:53

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Документ будет рассмотрен в обеих палатах американского парламента.

Проект обновленного Акта о демократии в Беларуси опубликован 7 июня на сайте Конгресса США, пишет «Позiрк» будет рассмотрен в обеих палатах американского парламента. В документе, который будет рассмотрен в обеих палатах американского парламента, содержится ряд положений о ситуации в Беларуси и дана оценка событий в стране до и после президентских выборов 2020 года.

Среди прочего в проекте отмечается, что правительство Беларуси продолжает: практиковать грубые нарушения прав человека; подвергать тысячи активистов преследованиям, избиениям и тюремному заключению; подавлять независимые СМИ и журналистов, включая социальные сети; систематическую кампанию преследования, репрессий и закрытия неправительственных организаций, включая независимые профсоюзы и предпринимателей; ограничивать независимость Беларуси путем интеграции в так называемое «союзное государство», которое находится под контролем России.

Также власти в Минске проводят «политику, подрывающую суверенитет и независимость страны, ставя политические, экономические, культурные и общественные интересы Беларуси в зависимость от интересов России», говорится в документе.

В оценке избирательной компании 2020 года обращается внимание на массовое преследование оппонентов власти еще перед голосованием 9 августа.

Заявляется, что выборы прошли «в недемократических условиях, не соответствовали международным стандартам, сопровождались должностными преступлениями правительства и серьезными нарушениями при подсчете бюллетеней и обнародовании результатов выборов». Кроме этого, были использованы «ограничительные меры, которые препятствовали работе» независимых наблюдателей.

«Нелегитимный правитель Александр Лукашенко объявил о своей убедительной победе на выборах и заявил, что получил более 80% голосов, — отмечается в документе.

Послевыборные акции протеста названы «крупнейшими в современной истории Беларуси», в ходе манифестаций «более 1.400 человек <…> были ранены белорусской полицией», «более 37 тыс. задержаны к маю 2021 года», а «несколько человек — убиты».

«После того как сотрудники государственных СМИ уволились с работы в знак протеста, <…> Лукашенко подтвердил, что он «попросил русских» прислать команды российских журналистов для замены местных сотрудников», — подчеркивается в проекте акта.

В тексте упоминается, что демократический страны не признали результаты выборов и «не могут рассматривать Лукашенко в качестве законно избранного руководителя Беларуси».

«В ответ на репрессии правительства Беларуси после выборов 2020 года Соединенные Штаты Америки вместе с Европейским союзом ввели различные пакеты санкций в отношении физических и юридических лиц, причастных к подавлению демократии в Беларуси», — констатируют авторы документа.

Также в проекте упомянуты принудительная посадка в Минске 23 мая 2021 года самолета Ryanair, миграционный кризис, используемый режимом Лукашенко «в качестве оружия» против стран ЕС, более 1.400 политзаключенных «по состоянию на апрель 2024 года» (на самом деле их в несколько раз больше — ред.), и причастность белорусских властей к «незаконному и полномасштабному вторжению России в Украину».

Акт о демократии был принят в 2004 году и обновлялся в 2006, 2011, 2020 годах. Он стал демонстрацией последовательной поддержки со стороны США независимой, суверенной, демократической Беларуси.

Документ расширяет возможности США для санкционного давления на режим Лукашенко, помощи белорусскому гражданскому обществу и независимым СМИ, женщинам, которые «выступают за свободу и права человека», политическим беженцам, спасающимся от репрессий в Беларуси, не признает легитимность Лукашенко и предполагает координацию политики США в отношении Беларуси с другими странами.

Соавторами документа являются члены кокуса по Беларуси Билл Киттинг, Маси Каптур, Джо Уилсон, а также председатель подкомитета по Европе Том Кейн.