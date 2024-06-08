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Нападение на премьера Дании в центре Копенгагена: новые подробности

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  • 8.06.2024, 9:16
  • 8,268
Нападение на премьера Дании в центре Копенгагена: новые подробности

Политик находится в шоке.

В пятницу, 7 июня, в столице Дании произошло нападение на премьер-министра страны Метте Фредериксен (Mette Frederiksen).

Инцидент произошел средь бела дня в центре города на улице Культорвет.

О происшествии рассказал министр окружающей среды Дании Магнус Хойнике (Magnus Heunicke) в соцсети Х. По его данным, неизвестный мужчина напал на Фредериксен и избил ее.

О состоянии главы правительства информации мало. Известно только то, что инцидент был для нее очень стрессовым. Предварительно, серьезных травм политик не получила.

«Метте, естественно, находится шоке из-за нападения. Надо сказать, что потрясены все ее близкие. Подобное не должно происходить в нашей прекрасной, безопасной и свободной стране», - сообщил министр.

По его данным, мужчина, избивший Фредериксен, уже арестован. Его личность и мотивы пока не раскрываются.

Метте Фредериксен - 46-летняя политик Дании, представитель социал-демократической партии. Пост премьер-министра занимает с 2019 года, в прошлом возглавляла Министерство занятости и Минюст страны.

Правительство Фредериксен ведет довольно жесткую миграционную политику.

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