Полет дронов ВСУ, впервые ударивших по Северной Осетии, сняли на видео 8.06.2024, 13:15

Предположительно, речь идет о БПЛА «Лютый».

Утром в субботу, 8 июня, ударные беспилотники ВСУ были замечены над Северной Осетией России.

Они успешно преодолели около 1000 км. Украинские БПЛА успели снять на видео очевидцы. Предположительно, речь идет об украинских БПЛА «Лютый», передает dialog.ua.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло утверждает, что беспилотников было три и якобы все удалось сбить. В Минобороны РФ сообщили только об одном перехваченном украинском дроне над российской республикой.

Известно, что БПЛА летели на один из российских военных аэродромов. Предварительно, речь идет о Моздоке, который принимает активное участие в агрессии против Украины.

Около 8.40мск. ПВО сбили беспилотник над территорией Республики Северная Осетия-Алания pic.twitter.com/5OAmI8Ta7M — Garry (@Garry417271035) June 8, 2024