закрыть
8 июня 2024, суббота, 13:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Полет дронов ВСУ, впервые ударивших по Северной Осетии, сняли на видео

  • 8.06.2024, 13:15
Полет дронов ВСУ, впервые ударивших по Северной Осетии, сняли на видео

Предположительно, речь идет о БПЛА «Лютый».

Утром в субботу, 8 июня, ударные беспилотники ВСУ были замечены над Северной Осетией России.

Они успешно преодолели около 1000 км. Украинские БПЛА успели снять на видео очевидцы. Предположительно, речь идет об украинских БПЛА «Лютый», передает dialog.ua.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло утверждает, что беспилотников было три и якобы все удалось сбить. В Минобороны РФ сообщили только об одном перехваченном украинском дроне над российской республикой.

Известно, что БПЛА летели на один из российских военных аэродромов. Предварительно, речь идет о Моздоке, который принимает активное участие в агрессии против Украины.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Симулякры
Симулякры Ирина Халип
Наталья Радина: Белорусы отказали в легитимности самозванцам
Наталья Радина: Белорусы отказали в легитимности самозванцам Наталья Радина
Запад предостерег Лукашенко
Запад предостерег Лукашенко Виктория Зубкова
Беларусь и новая Атлантическая хартия
Беларусь и новая Атлантическая хартия Олег Белоколос