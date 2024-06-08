В России спустя 32 года завершили расследование убийства певца Игоря Талькова 6 8.06.2024, 13:30

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Назван виновный.

Главное следственное управление СК России по Санкт-Петербургу завершило расследование убийства певца Игоря Талькова, сообщает пресс-служба российского ведомства.

Уголовное дело расследовалось в отношении концертного директора Игоря Талькова Валерия Шляфмана. Он обвиняется в убийстве и покушении на убийство.

«Следствием установлено, что в октябре 1991 года в ходе возникшего за кулисами Дворца спорта «Юбилейный» конфликта обвиняемого с представителем одного из артистов — Игорем Малаховым, Шляфман при попытке застрелить из револьвера Малахова, причинил смертельное ранение Талькову», — говорится в сообщении.

В 1992 году Шляфмана, который после гибели Талькова уехал в Израиль, обвинили в совершении убийства по неосторожности. Однако после возобновления в 2021 году расследования уголовного дела «следователи СК России на основе собранных доказательств пришли к выводу о причастности Шляфмана к совершению умышленных преступлений».

По итогам расследования уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.