ВСУ отбили у россиян еще несколько кварталов Волчанска
- 8.06.2024, 14:07
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Появились сообщения об окружении части оккупантов.
Силы обороны Украины контратаковали в Волчанске. Украинским воинам удалось отбить несколько кварталов города, куда раньше вошли российские оккупанты.
При этом часть российских захватчиков оказалась в окружении, отрезанном от основных сил государства-агрессора, сконцентрированных на севере Харьковской области. К таким выводам пришел эксперт Bild по анализу открытых данных Юлиан Репке.
«Украинские войска отвоевывают новые позиции на севере Волчанска. Российские войска продолжили отходить и атаковать утраченные районы авиацией, ракетами и артиллерией», – констатировал Репке.
Северную часть Волчанск и несколько кварталов в центре города россияне заняли еще в середине мая. Однако в последние дни защитники не только потеснили захватчиков в северных кварталах населенного пункта, но и выбили их из центра. После этого, констатирует «Зеркало недели», ряд российских «военкоров» начали писать о том, что часть войск РФ в Волчанске оказались оцепленными и отрезанными.