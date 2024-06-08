Под Волчанском российские ВДВ попали в украинскую ловушку

Под Волчанском российские ВДВ попали в украинскую ловушку3
- 8.06.2024, 14:59
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Z-пропагандисты в панике.
В городе Волчанске, что на новом Харьковском направлении, подразделения ВС РФ, предварительно, попали в украинское окружение.
Информация об этом появилась 8 июня на Z-канале «ВДВ за Честность и Справедливость», который ведут российские офицеры, передает Диалог.UA.
Информации по поводу этого события пока немного. Z-канал опубликовал скриншот сообщения о том, что у ВДВ под Харьковом, предварительно, очень большие проблемы.
«Вы уже давно не писали за своих на Харьковском направлении. Это случайно не ВДВ там в Волчанске попали в окружение? Как украинцы смогли их так заманить в ловушку?» - говорилось в сообщении.
Продвижение ВСУ в Волчанске подтверждает аналитик немецкой газеты BILD Юлиан Репке. По его данным, оккупанты уже выбиты из центра и на севере города, часть российских сил «окружена и отрезана».
«ВСУ отвоевывают новые позиции на севере Волчанска. Российские войска продолжили отходить», - сообщил Репке.
Он уточнил, что ВС РФ стирают авиабомбами и артиллерией те районы, из которых их выбивают. Битва идет очень серьезная.