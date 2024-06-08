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ВСУ показали филигранную работу мобильной группы по «Шахеду»

  • 8.06.2024, 22:22
ВСУ показали филигранную работу мобильной группы по «Шахеду»

На кадрах видно, как мобильная огневая группа уничтожает дрон-камикадзе в ночных условиях.

Вооруженные силы Украины в субботу, 8 июня, эффективно работали по российским БПЛА типа «Шахед» в восточных регионах. Об этом сообщил командующий Воздушных Сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук и опубликовал соответствующее видео.

На кадрах видно, как мобильная огневая группа уничтожает дрон-камикадзе в ночных условиях.

- Боевая работа подразделений мобильных огневых групп Воздушных сил в зоне ответственности воздушного командования «Восток» в ночь на 8 июня 2024 года. Спасибо за меткость и результат! Вместе - к победе! - подписал видео военный.

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