В России впервые поражен самый современный истребитель Су-57

В России впервые поражен самый современный истребитель Су-579
- 9.06.2024, 9:26
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По самолету ударили на аэродроме «Ахтубинск» в 600 км от линии фронта.
8 июня на территории аэродрома «Ахтубинск» в Астраханской области РФ, расположенном в 589 километрах от линии боевого соприкосновения, поражен многоцелевой истребитель государства-агрессора Су-57.
Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины (ГУР) со ссылкой на спутниковые снимки стоянки самолета на аэродроме.
Разведка отмечает, что на снимках видно, как 7 июня Су-57 стоит целый, а уже 8 июня возле него появились воронки от взрыва и характерные пятна пожара, возникшего в результате огневого поражения.
Поражение Су-57 - это первый такой случай в истории.
Справка
Су-57 - самый современный истребитель Москвы, который способен использовать для ударов ракеты Х-59 и Х-69.
На вооружении воздушно-космических сил России находятся считанные единицы указанных боевых самолетов.