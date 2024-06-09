В России впервые поражен самый современный истребитель Су-57 9 9.06.2024, 9:26

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По самолету ударили на аэродроме «Ахтубинск» в 600 км от линии фронта.

8 июня на территории аэродрома «Ахтубинск» в Астраханской области РФ, расположенном в 589 километрах от линии боевого соприкосновения, поражен многоцелевой истребитель государства-агрессора Су-57.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины (ГУР) со ссылкой на спутниковые снимки стоянки самолета на аэродроме.

Разведка отмечает, что на снимках видно, как 7 июня Су-57 стоит целый, а уже 8 июня возле него появились воронки от взрыва и характерные пятна пожара, возникшего в результате огневого поражения.

Поражение Су-57 - это первый такой случай в истории.

Справка

Су-57 - самый современный истребитель Москвы, который способен использовать для ударов ракеты Х-59 и Х-69.

На вооружении воздушно-космических сил России находятся считанные единицы указанных боевых самолетов.