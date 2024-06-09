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На белорусско-польской границе вновь собралась огромная очередь

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  • 9.06.2024, 17:24
  • 1,244
На белорусско-польской границе вновь собралась огромная очередь
иллюстративное фото

60 автобусов и 400 машин.

Внушительная очередь собралась на границе с Польшей на выезд из Беларуси.

По данным Госпогранкомитета на 14.00 в очереди стоят 60 автобусов и 400 автомобилей. Белорусы в приграничных чатах рассказывают, что на прохождение границы уходит более десяти часов.

В погранпереходах на границе с Литвой очереди меньше. В «Каменном Логе» стоят 100 автомобилей и 630 фур, очереди из автобусов нет. В «Беняконях» — 90 легковых и 690 грузовых авто.

В «Григоровщине» на границе с Латвией в очереди находятся 20 легковых и 680 грузовых машин.

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