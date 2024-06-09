Украина начнет испытывать КАБЫ собственного производства 9.06.2024, 19:57

Пока что Воздушные силы ВСУ используют управляемые авиабомбы западного производства.

Вооруженные силы Украины уже в ближайшие недели начнут проводить испытания управляемых авиабомб украинского производства.

Об этом рассказал начальник авиации командования Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов, сообщает «Радио Свобода».

Голубцов рассказал, что Украина сейчас также производит работы по переоборудованию и созданию своих корректированных авиабомб, на базе обычных свободнопадающих.

«Там есть конструктивные некоторые нюансы, нужно подобрать крыло, GPS-модуль, а также модуль управления. Через несколько недель мы должны начать первые испытания первых партий таких бомб, уже украинских», - подчеркнул начальник авиации командования Воздушных сил.

Он также пояснил, что пока Воздушные силы ВСУ используют КАБы западного производства: GBU-39, GBU-62 разных калибров.