Politico: Украинский «народный спутник» громит российскую технику 1 1.07.2024, 12:07

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Минуск «Минск» и «Ростов».

Украинский «народный спутник» позволяет разведке Украины эффективнее уничтожать врага. С его помощью военные следят за дислокацией российских войск, материально-техническим обеспечением, танками и кораблями, сообщает Politico.

«Благодаря «народному спутнику» нашим военным удалось уничтожить тысячи военных объектов, в том числе подводную лодку «Ростов-на-Дону» и большой десантный корабль «Минск» и тому подобное. Это окупилось в десятки раз», - цитирует издание слова украинского актера, волонтера Сергея Притулы.

В материале напомнили, что с начала полномасштабной войны украинцы начали покупать оружие, чтобы отразить наступление. Так, Сергей Притула и украинский блогер Игорь Лаченков собрали около 20 миллионов долларов на покупку трех беспилотников Bayraktar, которые были популярными в первые месяцы войны. Однако турецкий производитель Baykar Defense решил взамен подарить беспилотники Украине.

Поскольку деньги остались, волонтеры проконсультировались с военными относительно их наилучшего использования и в августе 2022 года они решили приобрести один спутник, а также получить доступ к базе данных финской спутниковой компании ICEYE, созданной на основе 21 спутника, которым на тот момент владела фирма, отмечает издание.

«Я не помню ни одного случая, чтобы гражданское общество покупало спутник для оборонной разведки своей страны. И это сделали украинцы. Люди почувствовали свою силу делать такие большие проекты для своих сил обороны», - сказал Притула.

Известно, что до 2022 года Украина не имела собственных спутников, поэтому доступ к технологии ICEYE позволил Киеву получать эксклюзивные снимки при любых погодных условиях, несмотря на дождь, снег, туман, смог и пыль, днем и ночью. Как отмечает Pilitico, это значительно усложняет оккупантам сокрытие танков или войск и позволяет украинцам лучше планировать операции и эффективнее уничтожать врага.

Так, использование «народного спутника» в сочетании с доступом к базе данных ICEYE позволило специалистам HUR сделать более 4700 снимков российских военных объектов, в частности:

370 аэродромов,

238 позиций ПВО и радиотехнической разведки,

153 нефтебазы и склады топлива,

147 складов ракет, авиационного вооружения и боеприпасов,

17 военно-морских баз.

По данным HUR, около 38% данных, полученных благодаря ICEYE, были использованы украинцами для подготовки атак на врага.

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