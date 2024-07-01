WSJ: На фронте в Украине будет «смертельное лето» 1 1.07.2024, 13:34

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У оккупантов нет достаточного количества войск для наступления на Харьков.

Несмотря на то, что в ближайшее время на поле боя вряд ли какая-то сторона может достичь решающего перелома, в этом году Украину и Россию ожидает «смертельное лето» на фронте.

Вместе с тем задача Вооруженных сил Украины на ближайшее время - с помощью нового западного вооружения удержать позиции, говорится в материале издания The Wall Street Journal.

Журналисты приходят к мнению о том, что подход России в ближайшее время не изменится - оккупационное командование РФ продолжит жертвовать большим количеством людей ради достижения небольших успехов.

Вместе с тем у оккупантов нет достаточного количества войск для большого наступления на Харьков. А если перебросить туда силы с других направлений, это приведет к ослаблению соответствующих участков фронта.

Уточняется, что в условиях, когда линия фронта почти не продвигается, получить преимущество накануне зимы Киев и Москва пытаются, осуществляя глубокие удары. При этом РФ бьет по энергетике в тылу и по позициям ВСУ на фронте с помощью планирующих авиабомб. А Украина с помощью дальнобойных ракет США атакует временно оккупированный Крым, осознавая, что имеет мало шансов в ближайшие месяцы достичь чего-то большего.

«В то время, как Россия все еще добивается определенных успехов на поле боя, складывается ощущение, что украинцы довольно стратегически грамотно наносят удары и передвигаются, и держат себя в руках», - прокомментировал ситуацию высокопоставленный представитель Пентагона.

Кроме того, ВСУ смогли сформировать достаточно сил для пополнения потерь и некоторых резервов. К тому же в начале большого наступления их обычно нужно в несколько раз больше.

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