На Керченском мосту образовалась многокилометровая пробка

На Керченском мосту образовалась многокилометровая пробка2
- 1.07.2024, 13:45
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Россияне не могут въехать в Крым.
На Крымском мосту со стороны Тамани время ожидания в пробке составляет от 3 часов, сообщают автомобилисты и местные паблики, пишет ASTRA.
При этом, как сообщили в Российском союзе туриндустрии, спад бронирований на туры в Крым спустя неделю после ракетного удара ВСУ, в результате которого обломки ракеты упали на пляж Учкуевка в Севастополе, составил 25–30%. Но, как отмечается, по сравнению с прошлым годом покупка туров в Крым значительно выросла.