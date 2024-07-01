У AirPods следующего поколения появятся «глаза»
- 1.07.2024, 16:06
Apple интегрирует наушники в экосистему устройств пространственных вычислений.
Авторитетный информатор Мин-Чи Куо, известный своими точными инсайдами о новых устройствах Apple, сообщает, что компания собирается добавить в AirPods инфракрасные камеры, встроенные в каждый вкладыш.
Что касается их предназначения, то они будут нужны не для создания фото, а для улучшения звучания. Предполагается, что это будут ИК-датчики, подобные тем, которые используются в системе Face ID в iPhone.
Ожидается, что с появлением «глаз» AirPods получат новые жесты для управления, более качественное пространственное звучание, а также улучшенную совместную работу с Vision Pro и будущими гарнитурами Apple. Например, если при просмотре AR-фильма пользователь повернет голову в определенном направлении, звук на новых AirPods в этом направлении будет усиливаться для ощущения пространства вокруг.
Выпуск таких наушников состоится в 2026 году, а поставщиком компонентов станет Foxconn, отметил источник. Не исключено, что новая функция будет доступна только на AirPods Pro.