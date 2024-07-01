закрыть
1 июля 2024, понедельник, 16:12
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

У AirPods следующего поколения появятся «глаза»

  • 1.07.2024, 16:06
У AirPods следующего поколения появятся «глаза»

Apple интегрирует наушники в экосистему устройств пространственных вычислений.

Авторитетный информатор Мин-Чи Куо, известный своими точными инсайдами о новых устройствах Apple, сообщает, что компания собирается добавить в AirPods инфракрасные камеры, встроенные в каждый вкладыш.

Что касается их предназначения, то они будут нужны не для создания фото, а для улучшения звучания. Предполагается, что это будут ИК-датчики, подобные тем, которые используются в системе Face ID в iPhone.

Ожидается, что с появлением «глаз» AirPods получат новые жесты для управления, более качественное пространственное звучание, а также улучшенную совместную работу с Vision Pro и будущими гарнитурами Apple. Например, если при просмотре AR-фильма пользователь повернет голову в определенном направлении, звук на новых AirPods в этом направлении будет усиливаться для ощущения пространства вокруг.

Выпуск таких наушников состоится в 2026 году, а поставщиком компонентов станет Foxconn, отметил источник. Не исключено, что новая функция будет доступна только на AirPods Pro.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Штаны – архитектурное излишество
Штаны – архитектурное излишество Ирина Халип
Смерть экс-посла Беларуси в Германии — на руках Лукашенко
Смерть экс-посла Беларуси в Германии — на руках Лукашенко Леонид Невзлин
Улететь и затаиться за рекой туманной
Улететь и затаиться за рекой туманной Владимир Халип
Китай перешел на крик в отношении Лукашенко
Китай перешел на крик в отношении Лукашенко Валерий Карбалевич