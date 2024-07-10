Военные базы США в Европе привели в состояние повышенной боевой готовности 10.07.2024, 8:38

Из-за возможной диверсии «поддерживаемых Россией субъектов».

Военные базы США в Европе привели в состояние повышенной готовности из-за данных о том, что их рассматривают как возможную цель диверсии «поддерживаемые Россией субъекты», сообщает CNN.

Американские военные базы в Европе привели в состояние повышенной готовности на прошлой неделе в связи с данными о том, что «поддерживаемые Россией субъекты» рассматривают возможность проведения диверсий против военного контингента США, сообщили телеканалу источники, знакомые с вопросом.

По их словам, полученные за последние две недели разведданные были сочтены «достаточно тревожными» для введения дополнительных протоколов безопасности.

Представитель европейского командования США (USEUCOM) Дэн Дэй заявил CNN, что «повышение бдительности связано не с какой-то одной угрозой, а с сочетанием факторов, потенциально влияющих на безопасность вооруженных сил США на европейском театре военных действий».

В конце июня телеканал сообщил, что на нескольких военных базах США в Европе уровень готовности был повышен до уровня защиты «Чарли». Поясняется, что этот уровень «вводится в случае инцидента или получения разведданных, указывающих на вероятность какой-либо формы террористических действий или нацеливания на персонал или объекты». По словам одного из собеседников телеканала, такого уровня угрозы они не видели «по крайней мере десять лет».

В частности, 1 июля командование авиабазы Военно-воздушных сил США Шпангдалем на западе ФРГ приказало пилотам базирующегося там 52-го истребительного авиакрыла снимать униформу за ее пределами. Летчики должны добираться до места службы в гражданской одежде в качестве «меры предосторожности».

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