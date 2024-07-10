FT: Ударившая по «Охматдету» российская ракета Х-101 содержит западные комплектующие 1 10.07.2024, 9:34

3,066

Российские компании покупали подобные детали на открытом рынке и импортировали через Китай.

Ракета Х-101, которой Россия ударила по детской больнице «Охматдет» в Киеве 8 июля, содержит западные комплектующие, что свидетельствует об успехах Кремля в уклонении от санкций. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на мнения экспертов и украинских чиновников.

«Х-101 является одной из самых современных крылатых ракет России и имеет решающее значение для ее усиливающейся кампании воздушных ударов по Украине. Россия производит почти в восемь раз больше Х-101, чем до полномасштабного вторжения, и по-прежнему зависит от запчастей из западных стран, особенно из США», - говорится в публикации.

Как отметила руководитель исследования санкций в Институте KSE в Киеве Елена Белоусова, западные технологии позволяют РФ создавать эти «более умные» ракеты, способные преодолевать противовоздушную оборону (ПВО) Украины.

Отмечается, что анализ ракеты Х-101, выпущенной по Украине в январе, выявил в ее составе 16 электронных устройств западного производства.

При этом два компонента были произведены компанией STMicroelectronics со штаб-квартирой в Швейцарии, а остальные - американскими производителями микросхем, включая Texas Instruments, Analog Devices и Intel.

Анализ российских документов показал, что российские компании в 2023 году получали подобные детали, просто покупая их на открытом рынке и импортируя через Китай, пишет Financial Times: «Вся продукция в основном предназначена для гражданского использования, причем некоторые из них довольно старые».

В Офисе президента Украины пришли к выводу, что Х-101 может содержать более 50 различных деталей иностранного производства.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com