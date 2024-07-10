ВСУ разгромили бронегруппу РФ под Константиновкой

ВСУ разгромили бронегруппу РФ под Константиновкой1
- 10.07.2024, 12:20
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Эпичный бой показали на видео.
В Донецкой области возле села Константиновка украинские десантники разбили российскую бронегруппу. В 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригаде ВСУ рассказали, что за последние дни оккупанты попытались снова прорвать оборону на Кураховском направлении.
На прорыв украинской обороны командование РФ отправило танки и боевые машины пехоты. Российские БМП-3 оснастили дополнительной экранированной защитой 688М-СБ3КДЗ.
Набор полимерных решеток 675-СБ3КДЗ должен был защищать от огня крупнокалиберных пулеметов и противотанковых гранатометов. Путь штурмовым группам должны были прокладывать устаревшие советские танки «Т-62МВ».
За передвижением российских групп следили украинские разведывательные беспилотники, корректировавшие огонь. Для уничтожения оккупантов применялась артиллерия, минные поля и ударные беспилотники.
Применялись также ударные беспилотники с крыльями, вероятно, дроны Switchblade.
«Хотели 200 тысяч рублей и трехкомнатную квартиру в Киеве, а получили два метра земли в полях под Новомихайловкой», – рассказали украинские десантники.