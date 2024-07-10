Армия РФ потеряла более 90% своих сил наступления на Харьковскую область 10.07.2024, 14:51

В Волчанске «сточены» 83-й и 157-й танковый полки.

Страна-агрессор Россия привлекла 10 350 солдат к наступлению на Харьковскую область, которое началось два месяца назад. За это время РФ потеряла на этом направлении 91% личного состава.

Об этом заявил заместитель командира ОТГ Харьков полковник Виктор Солимчук во время брифинга, сообщает Армия Inform.

По состоянию на начало июля потери армии РФ составляют: 2939 убитыми, 6509 ранеными. В то же время 45 российских оккупантов сдались в плен.

«То есть ориентировочные потери противника на нашем направлении составляют примерно 91%», — подчеркнул Солимчук.

По его данным, за это время россияне потеряли в Волчанске большую часть своей 138 мотострелковой бригады, а также «сточили» 83-й и 157-й танковый полки.

Заместитель командира рассказал, что российская 83 десантно-штурмовая бригада также постоянно несет потери, иногда по несколько десятков солдат в сутки.

Кроме того, он добавил, что ввиду огромных потерь, командование войск РФ вынуждено снимать подразделения с других направлений и вводить резервы.

При этом Соломчук отметил, что страна-агрессор все еще имеет достаточно серьезный наступательный потенциал.

По его словам, враг перегруппировывается, восстанавливает силы и логистику, а в тылах продолжается подготовка штурмовых групп. Поэтому в ВСУ осознают мощность оккупационных войск.

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