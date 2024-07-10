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Samsung показал новые складные смартфоны

  • 10.07.2024, 18:47
  • 1,036
Samsung показал новые складные смартфоны

Модели получили возможности искусственного интеллекта.

В среду, 10 июля, южнокорейская компания Samsung представила в Париже свои новинки на презентации Galaxy Unpacked.

Презентация началась с демонстрации опции синхронного перевода аудио и текстовых сообщений, основанный на искусственном интеллекте Samsung — Galaxy AI, который доступен на 16 языках.

Центральное место, как и ожидалось, заняли складные смартфоны Galaxy Z Fold 6 и Z Flip 6. В целом устройства получили незначительные изменения по сравнению с предыдущими моделями. У Z Fold 6 обновленный дизайн с более квадратными формами. Кроме того, улучшились яркость экрана и время автономной работы. Z Flip 6 получил более яркий экран и систему охлаждения с паровой камерой и аккумулятором емкостью 4000 мАч (против 3700 мАч у предыдущей модели). Оба телефона стали легче, тоньше и оснащены процессором Snapdragon 8 Gen 3 от американской компании Qualcomm. У модели Z Flip 6 улучшены характеристики широкоугольной камеры: ее разрешение составляет 50 Мп вместо 12 Мп в предыдущей версии. У основной камеры остались 12 Мп, у фронтальной — 10 Мп.

Модели получили возможности искусственного интеллекта от Samsung — Galaxy AI, которые ранее появились в линейке Galaxy S24.

Помимо смартфонов были представлены «умные» часы Galaxy Watch 7 и Watch 7 Ultra. Они получили более мощный процессор (5-ядерный Exynos W1000; повысил производительность в три раза, снизил энергопотребление на 30%) и больше возможностей для отслеживания показателей организма. В частности, устройство оснащено улучшенным алгоритмом искусственного интеллекта для анализа сна и поддерживает функцию «Инструмент для выявления признаков апноэ во сне», которая помогает обнаружить потенциальные проблемы с дыханием.

Также Samsung показал новые модели наушников Buds 3 и Buds 3 Pro. У модели Pro время работы без подзарядки составляет шесть часов с включенным шумоподавлением и семь часов без него, что на час дольше, чем у Buds 3. С использованием кейса наушники версии Pro могут работать до 30 часов против 24 часов базовой модели.

Кроме того, на презентации показали «умное» кольцо Samsung Galaxy Ring. Оно будет доступно в девяти размерах и трех цветах: серебристом, черном и золотом. Устройство отслеживает частоту сердечных сокращений, уровень кислорода в крови, фиксирует показатели активности и сна, измеряет температуру тела и прогнозирует менструальный цикл. Корпус выполнен из легкого титана. Время автономной работы — семь дней. На международном рынке кольцо будет стоить $400.

Samsung первым запустил в массовое производство складные смартфоны в 2019 году. Модель Fold складывается как книга. Спустя год вышла модель Flip, которая складывается подобно телефонам-раскладушкам из 2000-х.

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