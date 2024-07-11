Для имеющих доступ к гостайнам и выехавшим за границу белорусов ввели уголовную ответственность

Для имеющих доступ к гостайнам и выехавшим за границу белорусов ввели уголовную ответственность7
- 11.07.2024, 8:06
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Изменения вступают в силу через 10 дней.
Власти внесли изменения в Уголовный кодекс Беларуси. Они касаются тех, кто имеет доступ к государственным секретам. Это следует из опубликованного на Национальном правовом интернет-портале закона, которым вносятся поправки в том числе и в УК.
В частности, вносятся поправки в ч. 2 ст. 375−2 (Нарушение требований по защите государственных секретов) УК Беларуси. Ранее в ней шла речь об умышленном незаконном перемещении «носителя государственных секретов» за пределы Беларуси.
Судя по всему, трактовать эту формулировку можно было широко — например, речь могла идти об электронном носителе информации — флэшке или диске, возможно поэтому власти решили ее уточнить.
Теперь ч. 2 ст. 375−2 звучит так: «Незаконный выезд из Республики Беларусь гражданина Республики Беларусь, осведомленного о государственной тайне, право которого на выезд из Республики Беларусь заведомо для него временно ограничено в соответствии с законодательными актами, <…>, — наказывается штрафом, или арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок».
В случае же, если выезд человека, имеющего доступ к государственным секретам, повлечет за собой тяжкие последствия, за это предусмотрено до пяти лет лишения свободы.
Эти изменения вступают в силу через 10 дней.
Напомним, ранее бюджетникам и чиновникам запретили выезжать за границу без разрешения руководства.