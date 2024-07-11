США впервые после холодной войны разместят в Германии дальнобойные ракеты 3 11.07.2024, 8:15

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«Томагавки» способны уничтожать цели на расстоянии до 2500 километров.

Соединенные Штаты Америки в 2026 году начнут развертывание дальнобойных ракет на территории Германии, следует из совместного заявления двух стран, размещенного на сайте Белого дома. «Соединенные Штаты начнут эпизодическое развертывание огневых средств в Германии в 2026 году в рамках планирования долгосрочного размещения этих средств в будущем», — отмечается в заявлении.

Данные меры направлены на усиление европейской системы сдерживания. После полного развертывания американские дальнобойные подразделения будут оснащены ракетами Tomahawk, способными уничтожать цели на расстоянии до 2500 километров, SM-6 и новым гиперзвуковым оружием, которое имеет значительно большую дальность, чем средства поражения, стоящие на вооружении в Европе сейчас, информирует Белый дом.

В конце 1990-х годов после окончания холодной войны Вашингтон вывел из Германии все оружие дальнего действия. Однако в последние месяцы федеральное правительство Германии вело секретные переговоры с США, выступая за размещение этого оружия на своей территории, сообщал ранее Spigel со ссылкой на осведомленные источники. Это решение обусловлено растущей угрозой со стороны России, которая увеличивает арсенал обычных вооружений большой дальности. В частности, Москва разместила значительное количество ракет средней и большой дальности в Калининграде.

Год назад стало известно, что международный производитель ракетных систем MBDA достиг предварительной договоренности с властями Германии, Нидерландов, Франции и Италии о создании прототипа системы защиты от гиперзвукового оружия. Разработка должна завершиться в 2026 году. Планируется, что данная система позже будет развернута на всей территории Европы.

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