закрыть
11 июля 2024, четверг, 11:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

DeepState: Россияне захватили Евгеновку Донецкой области

  • 11.07.2024, 10:23
  • 2,194
DeepState: Россияне захватили Евгеновку Донецкой области

Село находится в 20 км от Покровска.

Российские оккупанты захватили село Евгеновка Покровского района Донецкой области.

Об этом сообщает DeepState.

«Враг оккупировал Евгеновку и продвинулся возле Юрьевки», - говорится в сообщении.

Село Евгеновка находится в 20 км от Покровска.

Также аналитики внесли изменения в карту боев. Село сейчас находится в красной зоне, что означает, что контроль над этим населенным пунктом перешел к российским войскам.

По данным Генштаба Украины, на Покровском направлении россияне проявили наибольшую активность.

С начала прошлых суток они 41 раз пытались вклиниться в оборону неподалеку от населенных пунктов Прогресс, Воздвиженка, Карловка, Новоалександровка, Калиново, Юрьевка, Новоселовка Первая и Евгеновка.

Ранее сообщалось, что российские военные оккупировали села Сокол и Восход в Донецкой области.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Есть способ освободить белорусских политзаключенных из тюрем
Есть способ освободить белорусских политзаключенных из тюрем Наталья Радина
Ждем, но не верим
Ждем, но не верим Ирина Халип
Клеймо на русском лбу
Клеймо на русском лбу Александр Невзоров
В Москве резко сменилась повестка дня
В Москве резко сменилась повестка дня Аркадий Дубнов