DeepState: Россияне захватили Евгеновку Донецкой области
- 11.07.2024, 10:23
- 2,194
Село находится в 20 км от Покровска.
Российские оккупанты захватили село Евгеновка Покровского района Донецкой области.
Об этом сообщает DeepState.
«Враг оккупировал Евгеновку и продвинулся возле Юрьевки», - говорится в сообщении.
Село Евгеновка находится в 20 км от Покровска.
Также аналитики внесли изменения в карту боев. Село сейчас находится в красной зоне, что означает, что контроль над этим населенным пунктом перешел к российским войскам.
По данным Генштаба Украины, на Покровском направлении россияне проявили наибольшую активность.
С начала прошлых суток они 41 раз пытались вклиниться в оборону неподалеку от населенных пунктов Прогресс, Воздвиженка, Карловка, Новоалександровка, Калиново, Юрьевка, Новоселовка Первая и Евгеновка.
Ранее сообщалось, что российские военные оккупировали села Сокол и Восход в Донецкой области.