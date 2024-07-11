DeepState: Россияне захватили Евгеновку Донецкой области 11.07.2024, 10:23

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Село находится в 20 км от Покровска.

Российские оккупанты захватили село Евгеновка Покровского района Донецкой области.

Об этом сообщает DeepState.

«Враг оккупировал Евгеновку и продвинулся возле Юрьевки», - говорится в сообщении.

Село Евгеновка находится в 20 км от Покровска.

Также аналитики внесли изменения в карту боев. Село сейчас находится в красной зоне, что означает, что контроль над этим населенным пунктом перешел к российским войскам.

По данным Генштаба Украины, на Покровском направлении россияне проявили наибольшую активность.

С начала прошлых суток они 41 раз пытались вклиниться в оборону неподалеку от населенных пунктов Прогресс, Воздвиженка, Карловка, Новоалександровка, Калиново, Юрьевка, Новоселовка Первая и Евгеновка.

Ранее сообщалось, что российские военные оккупировали села Сокол и Восход в Донецкой области.

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