Украинский морской дрон Magura V5 поразил больше всего кораблей РФ 11.07.2024, 11:15

Опубликован полный список.

Украинский безэкипажный катер Magura V5 поразил больше всего целей Военно-морского флота Российской Федерации. Об этом пишет польский журнал «Political Science and Security Studies Journal».

Как отмечают в издании, Magura V5 выполняет спасательные и боевые операции, а также обеспечивает противоминную оборону и защиту флота. Благодаря гидродинамическому корпусу и V-образному профилю он обладает высокой маневренностью и скрытностью.

Авторы статьи подчеркнули, что Magura V5 стал первым в мире беспилотником, который полностью уничтожил корабль. Среди всех украинских морских з дронов он назван самым результативным. Всего на счету Magura V5 14 российских целей:

разведывательный корабль «Иван Хурс»;

патрульный корабль «Сергей Котов»;

десантный катер «Д-144 Серна»;

десантный катер «Д-295 Акула»;

ракетный катер «Ивановец»;

большой десантный корабль «Цезарь Куников»;

патрульный корабль «Сергей Котов»;

два скоростных катера специального назначения «РИФ-75».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com