Украинский морской дрон Magura V5 поразил больше всего кораблей РФ
- 11.07.2024, 11:15
Опубликован полный список.
Украинский безэкипажный катер Magura V5 поразил больше всего целей Военно-морского флота Российской Федерации. Об этом пишет польский журнал «Political Science and Security Studies Journal».
Как отмечают в издании, Magura V5 выполняет спасательные и боевые операции, а также обеспечивает противоминную оборону и защиту флота. Благодаря гидродинамическому корпусу и V-образному профилю он обладает высокой маневренностью и скрытностью.
Авторы статьи подчеркнули, что Magura V5 стал первым в мире беспилотником, который полностью уничтожил корабль. Среди всех украинских морских з дронов он назван самым результативным. Всего на счету Magura V5 14 российских целей:
разведывательный корабль «Иван Хурс»;
патрульный корабль «Сергей Котов»;
десантный катер «Д-144 Серна»;
десантный катер «Д-295 Акула»;
ракетный катер «Ивановец»;
большой десантный корабль «Цезарь Куников»;
патрульный корабль «Сергей Котов»;
два скоростных катера специального назначения «РИФ-75».