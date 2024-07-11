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Украинский морской дрон Magura V5 поразил больше всего кораблей РФ

  • 11.07.2024, 11:15
Украинский морской дрон Magura V5 поразил больше всего кораблей РФ

Опубликован полный список.

Украинский безэкипажный катер Magura V5 поразил больше всего целей Военно-морского флота Российской Федерации. Об этом пишет польский журнал «Political Science and Security Studies Journal».

Как отмечают в издании, Magura V5 выполняет спасательные и боевые операции, а также обеспечивает противоминную оборону и защиту флота. Благодаря гидродинамическому корпусу и V-образному профилю он обладает высокой маневренностью и скрытностью.

Авторы статьи подчеркнули, что Magura V5 стал первым в мире беспилотником, который полностью уничтожил корабль. Среди всех украинских морских з дронов он назван самым результативным. Всего на счету Magura V5 14 российских целей:

разведывательный корабль «Иван Хурс»;

патрульный корабль «Сергей Котов»;

десантный катер «Д-144 Серна»;

десантный катер «Д-295 Акула»;

ракетный катер «Ивановец»;

большой десантный корабль «Цезарь Куников»;

патрульный корабль «Сергей Котов»;

два скоростных катера специального назначения «РИФ-75».

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