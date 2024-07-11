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Apple удивит пользователей айфонов: каким будет iPhone 16 Pro

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  • 11.07.2024, 12:29
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Apple удивит пользователей айфонов: каким будет iPhone 16 Pro

Компания исправит самый критикуемый недостаток.

Следующее поколение iPhone должно отличиться заметным «бустом» по скорости зарядки. Портал ITHome утверждает, что Pro-версии iPhone 16 получат быструю зарядку на 40 Вт, а с использованием MagSafe – 20 Вт.

Как известно, актуальные iPhone поддерживают проводную зарядку лишь до 27 Вт и беспроводную до 15 Вт с использованием MagSafe. Флагманы на базе Android уже давно ушли вперед по мощности зарядки, а некоторые устройства и вовсе поддерживают адаптеры 240 Вт (от 0% до 100% за 9 минут).

Информация появилась на фоне слухов о более емких аккумуляторах во всей моделях iPhone 16. Инсайдеры называют следующие цифры:

iPhone 16 — 3561 мАч;

iPhone 16 Plus — 4006 мАч;

iPhone 16 Pro — 3355 мАч;

iPhone 16 Pro Max — 4676 мАч.

Ранее источники MacRumors писали о новом металлическом корпусе для аккумуляторов iPhone 16. Материал обеспечит большую плотность энергоэлемента и облегчит замену батареи. На фоне этих высказываний слухи о более мощной зарядке выглядят крайне правдоподобно.

Тест скорости зарядки показал, что iPhone 15 Pro заряжается медленнее всех смартфонов на рынке. Несмотря на отказ от Lightning и переход на USB Type-C, флагманам Apple все так же нужно два часа для полной зарядки. Сегодня даже бюджетные Android набирает 100% меньше чем за час.

Если в планах Apple ничего не изменится, серия iPhone 16 будет представлена в середине сентября 2024 года. Ранее инсайдер раскрыл все характеристики и цены iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max.

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