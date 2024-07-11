Первый российский регион начал платить за вербовку друзей и родственников на войну 8 11.07.2024, 14:00

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«Акция» действует с 11 июля.

Власти Татарстана (республика в составе РФ) призвали жителей агитировать своих родственников, друзей и знакомых записываться на войну с Украиной. За каждого завербованного обещают платить по 100 тысяч рублей, пишет The Moscow Times.

Условия опубликованы на республиканском сайте, созданном для привлечения татарстанцев на службу по контракту.

Уточняется, что «акция» действует с 11 июля. Ранее сумма была в два раза меньше. Чтобы получить обещанные 100 тысяч рублей, нужно найти человека, который согласится подписать контракт с Минобороны для участия в войне, связаться с районным военкоматом или администрацией и «оказать содействие» в оформлении «добровольца». Деньги заплатят после того, как рекрут отправится на службу.

Вербовать на войну разрешается всех россиян старше 18 лет за исключением осужденных и подследственных. «Акцию» рекламируют госСМИ, татарстанские паблики, сайты районных газет и администраций.

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