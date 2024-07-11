ВСУ эпично затрофеили и угнали два российских танка «Т-90М» и «Т-80» 11.07.2024, 15:45

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На этом защитники Украины не ограничились.

ВСУ захватили сразу два российских танка модификаций «Т-80» и «Т-90М», а также российскую боевую машину пехоты «БМП-2». Бойцы рассказали, как удалось это сделать: российский танк возглавил крупный штурм россиян, который закончился полным разгромом. Экипаж Т-90 бросил танк на поле боя и просто сбежал, пишет dialog.ua.

«Наш механик-водитель рискнул добраться серой зоной до танка и вернулся назад уже на нем», - рассказали о трофеизации новейшего российского танка «Т-90М» бойцом бригады.

На этом защитники не ограничились и впоследствии к перечню трофеев по этому бою добавилось еще 2 единицы бронетехники – танк «Т-80» и БМП-2, которые пригнали на позиции бойцы.

В ВСУ заявили, что захваченная трофейная бронетехника будет работать на ВСУ, ликвидируя своих предыдущих владельцев.

По всей вероятности, эта техника была трофеизирована из эпизода оборонительных боев бригады на Покровском направлении, когда к штурмовым действиям враг привлек танки и боевые машины пехоты, вся бронетехника была защищена специальными антидроновыми «мангалами».

Благодаря слаженным действиям ВСУ было уничтожено 8 российских танков и еще 8 боевых машин пехоты.

Характер разрывов свидетельствует о том, что для поражения живой силы и бронетехники противника использовались кассетные боеприпасы, передаваемые партнерами.

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