Акции Tesla взлетели, несмотря на падение прибыли 12.07.2024, 0:32

Инвесторы делают ставку на обещания искусственного интеллекта.

Акции Tesla Inc. продемонстрировали стремительный рост. В частности, за прошедшие 11 дней цена акций компании подскочила на 44%, что является самой длинной выигрышной серией с июня 2023 года. Об этом сообщает Bloomberg в четверг, 11 июля.

В прошлый раз, когда акции компании так росли, это было поддержано двусмысленным ростом дохода. Однако сейчас все выглядит гораздо мрачнее. Настроение вокруг электромобилей приглушено, продажи Tesla падают.

В настоящее время акции компании торгуются на уровне, что в 90 раз превышает прогнозируемую прибыль.

Инвесторы усматривают причину всплеска в ставке в способность Маска превратить Tesla в лидера сферы искусственного интеллекта.

Они надеются на успех технологии самоуправляющегося такси Tesla, считая, что это укрепит позиции компании в сфере искусственного интеллекта. Илон Маск представить новую технологию 8 августа.

В свою очередь, аналитики ожидают, что доходы Tesla упадут на 21% в 2024 году, тогда как рост выручки замедлится до 2,2%.

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