Акции Tesla взлетели, несмотря на падение прибыли
- 12.07.2024, 0:32
Инвесторы делают ставку на обещания искусственного интеллекта.
Акции Tesla Inc. продемонстрировали стремительный рост. В частности, за прошедшие 11 дней цена акций компании подскочила на 44%, что является самой длинной выигрышной серией с июня 2023 года. Об этом сообщает Bloomberg в четверг, 11 июля.
В прошлый раз, когда акции компании так росли, это было поддержано двусмысленным ростом дохода. Однако сейчас все выглядит гораздо мрачнее. Настроение вокруг электромобилей приглушено, продажи Tesla падают.
В настоящее время акции компании торгуются на уровне, что в 90 раз превышает прогнозируемую прибыль.
Инвесторы усматривают причину всплеска в ставке в способность Маска превратить Tesla в лидера сферы искусственного интеллекта.
Они надеются на успех технологии самоуправляющегося такси Tesla, считая, что это укрепит позиции компании в сфере искусственного интеллекта. Илон Маск представить новую технологию 8 августа.
В свою очередь, аналитики ожидают, что доходы Tesla упадут на 21% в 2024 году, тогда как рост выручки замедлится до 2,2%.