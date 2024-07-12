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В Audi показали секретный суперкар, сделанный по чертежам «из прошлого»

  • 12.07.2024, 9:14
  • 1,878
В Audi показали секретный суперкар, сделанный по чертежам «из прошлого»

Самым интересным является двигатель, расположенный за сиденьями.

На Фестивале скорости в британском Гудвуде дебютировал уникальный Auto Union Type 52 Schnellsportwagen. Это малоизвестный суперкар 1930-х годов, который в свое время так и не был выпущен. Об авто рассказали на сайте подразделения Audi Tradition.

Auto Union Type 52 Schnellsportwagen — проект скоростного спортивного авто, созданный в 1935 году Фердинандом Порше на базе гоночных болидов. Он существовал только на чертежах и эскизах, ведь не смогли изготовить даже прототип.

Компания Audi, которая является преемницей Auto Union, решила таки построить суперкар 30-х годов. Автомобиль оказался очень необычным.

Среднемоторное купе построено на раме и имеет легкий и обтекаемый кузов из алюминия. Авто достигает более 5 м в длину при колесной базе 3,3 м, а его масса составляет 1448 кг.

В салоне водитель сидит по центру, а два пассажира — по бокам (как в McLaren F1). В отделке использовали дорогое дерево. Интересно, что нашлось место для багажника (у него отдельная дверь) и двух запасных колес.

Но самым интересным является двигатель, расположенный за сиденьями. Это огромный 6,0-литровый V16 с компрессором от болида Auto Union Type C 1936 года (его также создал Фердинанд Порше).

88-летний мотор развивает 520 л. с. и 886 Нм и работает на «взрывной» смеси из 50% метанола, 40% бензина и 10% толуола. Суперкар Auto Union Type 52 Schnellsportwagen получил гидравлические амортизаторы и барабанные тормоза.

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