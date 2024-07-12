Украинские дроны Heavy Shot уничтожили укрытие россиян в Серебрянском лесу
- 12.07.2024, 11:55
Удар нанесли пограничники луганской «Мести».
Пограничники Луганского отряда «Месть» уничтожили в Серебрянском лесу два вражеских укрытия с личным составом и полевой склад боекомплекта. Об этом информируют в Государственной пограничной службе (ГПСУ).
Отмечается, что за последние несколько дней пограничники подразделения «Aut nos aut nullus! — Или мы, или никто!» поразили в Серебрянском лесу, который расположен вплотную к Кременной, два укрытия врага и блиндаж, где хранился боекомплект.
Боевая работа происходила благодаря применению тяжелые ударных дронов Heavy Shot.
Отметим, эти дроны производит украинская компания Gurzuf Defence.