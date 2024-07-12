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Украинские дроны Heavy Shot уничтожили укрытие россиян в Серебрянском лесу

  • 12.07.2024, 11:55
Украинские дроны Heavy Shot уничтожили укрытие россиян в Серебрянском лесу

Удар нанесли пограничники луганской «Мести».

Пограничники Луганского отряда «Месть» уничтожили в Серебрянском лесу два вражеских укрытия с личным составом и полевой склад боекомплекта. Об этом информируют в Государственной пограничной службе (ГПСУ).

Отмечается, что за последние несколько дней пограничники подразделения «Aut nos aut nullus! — Или мы, или никто!» поразили в Серебрянском лесу, который расположен вплотную к Кременной, два укрытия врага и блиндаж, где хранился боекомплект.

Боевая работа происходила благодаря применению тяжелые ударных дронов Heavy Shot.

Отметим, эти дроны производит украинская компания Gurzuf Defence.

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