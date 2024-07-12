СМИ: Youtube в России могут полностью заблокировать в сентябре 12.07.2024, 13:50

Видеохостинг уже начали замедлять.

Планы блокировки в Россиии видеохостинга Youtube, ставшего после вторжения в Украину ключевой платформой для антивоенной и оппозионной повестки, вышли на финишную прямую, пишет The Moscow Times.

Доступ к Youtube, аудитория которого в РФ превышает 20 миллионов человек, может быть ограничен уже в сентябре, сообщает «Газета.ру» о ссылкой на источник, близкий к администрации президента РФ, и источник в компании, которая занимается сбором информации для силовых структур.

«На протяжении июля-августа будет некая деградация, то есть в отдельных регионах будут ухудшаться условия работы YouTube. В каких-то будет замедляться, в каких-то — подлагивать сайт, где-то приложение будет отваливаться. А в сентябре начнется блокировка», — утверждает источник, близкий к АП.

В пятницу «Ростелеком» предупредил о технических проблемах в работе принадлежащего компании Google оборудования, что, как утверждает госкорпорация, может повлиять на качество работы YouTube. Скорость загрузки и качество видео может снизиться «у абонентов всех российских операторов», заявил «Ростелеком», добавив, что в настоящий момент «наблюдается серьезная перегрузка имеющихся мощностей, в том числе на пиринговых стыках».

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