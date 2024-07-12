Пассажирский самолет «Суперджет» упал в Подмосковье 38 12.07.2024, 16:02

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Во время тестового полета.

В Подмосковье упал «Суперджет», сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники.

По предварительным данным, на борту не было пассажиров, только экипаж из трех человек. Они все погибли. По информации «Интерфакса», инцидент произошел в районе деревни Апраксино под Коломной.

Сообщается, что лайнер выполнял тестовый полет после планового ремонта.

Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) — это самолет российского производства. Последняя крупная катастрофа с этим лайнером произошла 5 мая 2019 года в аэропорту Шереметьево.

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